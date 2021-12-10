Представительство России ожидает, что в ОБСЕ возьмут на контроль ситуацию с Ассанжем

Российское постоянное представительство при ОБСЕ выразило уверенность, что представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро будет контролировать ситуацию вокруг решения британского суда по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«Печальная новость в День прав человека для всех тех, кто искренне выступает за их защиту. Сегодня высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США по делу об экстрадиции Ассанжа. Уверены, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ должен держать этот вопрос на плотном контроле», — сообщила российская дипмиссия.

Печальная новость в День прав человека для всех тех, кто искренне выступает за их защиту.

Сегодня высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию #США по делу об экстрадиции #Ассанж. Уверены, что Представитель #ОБСЕ по свободе СМИ должен держать этот вопрос на плотном контроле pic.twitter.com/cJvxbIjKAy — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) December 10, 2021

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.

Международная федерация журналистов осудила это решение и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.

Также в Amnesty International назвали решение суда «пародией на правосудие».

В МИД России назвали позорным вердикт суда, который является проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».