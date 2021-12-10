Депутат Белик назвал провокационной разведкой ситуацию с украинским кораблём

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива.

«Не думаю, что у Украины был план пересечь российские территориальные воды. Им было интересно, до какой красной линии можно доходить, но российские пограничники очень чётко обозначили свою позицию в нескольких милях от территориальных вод России и потребовали изменить курс», — отметил Белик.

По мнению депутата, перед командованием ВМС Украины «возникла дилемма».

«Или сейчас пожертвовать судном, или доложить наверх, что ситуация вышла из-под контроля. Судя по всему, через какое-то время пришёл ответ: развернуться назад и не провоцировать российских пограничников, чтобы избежать позора 2018 года. Произошла некоторая провокационная разведка, которая чётко показала: морские пограничные силы России нацелены очень решительно и при необходимости даже не подпустят нарушителя к нашим территориальным водам», — заключил парламентарий.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

Там подчеркнули, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позднее корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.