Депутат Белик назвал провокационной разведкой ситуацию с украинским кораблём

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива.
Депутат Белик назвал провокационной разведкой ситуацию с украинским кораблём
  • РИА Новости

«Не думаю, что у Украины был план пересечь российские территориальные воды. Им было интересно, до какой красной линии можно доходить, но российские пограничники очень чётко обозначили свою позицию в нескольких милях от территориальных вод России и потребовали изменить курс», — отметил Белик.

По мнению депутата, перед командованием ВМС Украины «возникла дилемма».

«Или сейчас пожертвовать судном, или доложить наверх, что ситуация вышла из-под контроля. Судя по всему, через какое-то время пришёл ответ: развернуться назад и не провоцировать российских пограничников, чтобы избежать позора 2018 года. Произошла некоторая провокационная разведка, которая чётко показала: морские пограничные силы России нацелены очень решительно и при необходимости даже не подпустят нарушителя к нашим территориальным водам», — заключил парламентарий.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

Там подчеркнули, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позднее корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить