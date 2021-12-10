Сенатор Цеков прокомментировал ситуацию с украинским кораблём у Керченского пролива

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива.
Сенатор Цеков прокомментировал ситуацию с украинским кораблём у Керченского пролива
  • © George Chernilevsky / Wikipedia

«Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют», — пояснил сенатор.

Он добавил, что ситуация с попыткой прохода кораблей ВМС Украины в 2018 году «должна уже была научить их, что не надо обострять отношения».

«Хотите пройти через Керченский пролив — пожалуйста, делайте запрос», — заключил парламентарий.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.

В 2018 году украинские военные корабли незаконно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. 

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