В Румынии выявили первые два случая инфицирования штаммом COVID-19 «омикрон»

Минздрав Румынии сообщил о первых подтверждённых случаях инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

«Национальный институт общественного здоровья получил результаты первых исследований, которые подтвердили заражение штаммом «омикрон» двух пассажиров, приехавших из Южной Африки в Бухарест 30 ноября», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что заболевшими оказались женщина 48 лет из уезда Брашов и мужчина в возрасте 59 лет из уезда Васлуй. У обоих пациентов отсутствуют ярко выраженные симптомы, они находятся на изоляции.

В Минздраве ожидают результатов анализов ещё одного прибывшего в Румынию.

Ранее первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Чили.

Во Франции ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран юга Африки.