Во Франции вводят обязательный карантин для прибывающих из стран юга Африки

Возвращающихся из стран юга Африки во Францию людей обяжут проходить двухнедельный карантин. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Рейсы из ЮАР и других африканских стран, которые были прерваны, восстанавливаются спустя неделю», — приводит ТАСС его слова.

Атталь добавил, что власти Франции будут предъявлять особые требования к туристам из стран, которые находятся в «красной» и «ярко-красной» зонах.

«Например, ПЦР-тесты в обязательном порядке и двухнедельный карантин»», — отметил он.

Ранее власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.