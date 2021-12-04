Во Франции вводят обязательный карантин для прибывающих из стран юга Африки
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«Рейсы из ЮАР и других африканских стран, которые были прерваны, восстанавливаются спустя неделю», — приводит ТАСС его слова.
Атталь добавил, что власти Франции будут предъявлять особые требования к туристам из стран, которые находятся в «красной» и «ярко-красной» зонах.
«Например, ПЦР-тесты в обязательном порядке и двухнедельный карантин»», — отметил он.
Ранее власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.