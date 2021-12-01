В Южной Корее ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих

Власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что карантин должны будут проходить все, включая вакцинированных от коронавируса.

Гражданам Южной Кореи и иностранцам, которые должны будут находиться в стране в течение длительного времени, разрешат сидеть на карантине дома. Тем же, кто планирует приехать в страну ненадолго, придётся проходить карантин во временном учреждении, назначенном правительством.

Ранее власти Японии запретили въезд на японскую территорию иностранцам из десяти стран Африки, включая тех, кто проживает в стране.