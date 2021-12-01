В Южной Корее ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих

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Власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
В Южной Корее ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих
  • AP

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что карантин должны будут проходить все, включая вакцинированных от коронавируса.

Гражданам Южной Кореи и иностранцам, которые должны будут находиться в стране в течение длительного времени, разрешат сидеть на карантине дома. Тем же, кто планирует приехать в страну ненадолго, придётся проходить карантин во временном учреждении, назначенном правительством.

Ранее власти Японии запретили въезд на японскую территорию иностранцам из десяти стран Африки, включая тех, кто проживает в стране.

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