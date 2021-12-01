Япония запрещает въезд иностранцам из 10 стран Африки

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Япония запрещает въезд иностранцам из 10 стран Африки, включая тех, кто проживает в стране.
Япония запрещает въезд иностранцам из 10 стран Африки
  • Reuters

«В отношении десяти стран Африки, где наблюдается распространение штамма коронавируса «омикрон», в качестве предупредительной меры вводится запрет не только на выдачу новых виз, но и въезд для тех иностранцев, которые проживают в Японии, на некоторое время при отсутствии особых обстоятельств», — приводит РИА Новости слова генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Всего число стран, в отношении которых требуется прохождение карантина по прибытии в Японию, в специально выделенных учреждениях достигло 48.

Ранее в Японии зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

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