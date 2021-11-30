Kyodo: первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» выявили в Японии

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В Японии зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
Kyodo: первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» выявили в Японии
  • AP

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственного чиновника.

Уточняется, что инфекция была обнаружена у мужчины в возрасте 30 лет, который прибыл в страну из Намибии.

Ранее сообщалось, что в Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон».

29 ноября Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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