Kyodo: первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» выявили в Японии

В Японии зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственного чиновника.

Уточняется, что инфекция была обнаружена у мужчины в возрасте 30 лет, который прибыл в страну из Намибии.

Ранее сообщалось, что в Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон».

29 ноября Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».