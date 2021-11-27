В Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Италии. Об этом сообщает Высший институт здравоохранения.

«Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо», — приводит РИА Новости сообщение института.

Отмечается, что заболевший прибыл в Италию из Мозамбика.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.