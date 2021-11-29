Генсек ООН призвал усилить меры контроля из-за штамма COVID-19 «омикрон»
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«Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих наряду с другими возможными и эффективными мерами, чтобы избежать рисков заражения», — приводит ТАСС его слова.
Гутерреш отметил, что при этом необходимо сохранить возможность поездок и экономического взаимодействия.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что неравенство при распределении вакцин от коронавируса приведёт к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19.