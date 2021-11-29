Глава ВОЗ объяснил появление новых штаммов COVID-19 неравенством в распределении вакцин

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса приведёт к тому, что будут появляться новые штаммы COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не сможем решить проблему вакцинирования», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, «если несправедливость в распределении вакцин будет сохраняться, этот вирус будут продолжать эволюционировать непредсказуемым образом».

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что свыше 80% произведённых вакцин были предоставлены странам G20, тогда как страны Африки получили лишь 0,6% всех вакцин.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в глобальном распределении вакцин от коронавируса сохраняется «шокирующий дисбаланс».

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».