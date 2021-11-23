Гендиректор ВОЗ заявил о «шокирующем дисбалансе» в глобальном доступе к вакцинам
«Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин», — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.
Гебрейесус отметил, что в мире применено более 7,3 млрд доз вакцин, но около 70% этого количества ушло всего в десять стран.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.