Гендиректор ВОЗ заявил о «шокирующем дисбалансе» в глобальном доступе к вакцинам

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в глобальном распределении вакцин от коронавируса сохраняется «шокирующий дисбаланс».

«Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин», — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что в мире применено более 7,3 млрд доз вакцин, но около 70% этого количества ушло всего в десять стран.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.