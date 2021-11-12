Генсек ООН призвал к разработке международного плана вакцинации
- Reuters
«Нам нужен международный план вакцинации (от COVID-19), который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что коронавирус усилил неравенство в мире.
По его словам, тот факт, что миллиарды людей в мире все еще ждут своей первой прививки от коронавируса, он назвал «моральной ошибкой».
Ранее сообщалось, что в ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире.