Генсек ООН призвал к разработке международного плана вакцинации

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.
Генсек ООН призвал к разработке международного плана вакцинации
  • Reuters

«Нам нужен международный план вакцинации (от COVID-19), который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что коронавирус усилил неравенство в мире.

По его словам, тот факт, что миллиарды людей в мире все еще ждут своей первой прививки от коронавируса, он назвал «моральной ошибкой».

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире.

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