В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире

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Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 250 154 972. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире
  • Reuters

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в мире достигло 5 054 267.

Отмечается, что по состоянию на 7 ноября в мире было поставлено более 7,08 млрд вакцин от коронавируса.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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