В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире
- Reuters
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в мире достигло 5 054 267.
Отмечается, что по состоянию на 7 ноября в мире было поставлено более 7,08 млрд вакцин от коронавируса.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.
Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.