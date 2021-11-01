Генсек ООН призвал мировых лидеров скоординировать усилия по вакцинации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.
Генсек ООН призвал мировых лидеров скоординировать усилия по вакцинации
  • Reuters

«Нам нужно привить 40% людей по всему миру к концу этого года и 70% — к середине следующего. Я призываю мировых лидеров обеспечить срочные и масштабные действия, разобраться с нехваткой финансирования и скоординировать свои действия, чтобы достичь успеха», — приводит ТАСС его заявление.

Гутерреш отметил, что лидерам стран необходимо решить проблему справедливого распределения вакцин от COVID-19.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны мира должны поступиться своими геополитическими интересами и признать вакцины от коронавируса, созданные в других государствах.

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