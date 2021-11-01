Медведев призвал страны мира взаимно признать вакцины от коронавируса
«Все государства мира ... обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведённые в других странах», — написал он.
Медведев также отметил важность снабжения ООН или ВОЗ достаточным количеством препаратов от COVID-19 для передачи государствам, неспособным купить их самостоятельно.
Он назвал наиболее простым и логичным способом передвижения людей по миру внедрение «ковидных паспортов», которые позволят открыть границы и при этом обеспечат безопасность.
Ранее зампред Совбеза России рассказал о пятой волне пандемии новой коронавирусной инфекции.