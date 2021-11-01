Медведев рассказал о пятой волне пандемии коронавируса

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о пятой волне пандемии новой коронавирусной инфекции в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор», — написал он.

По словам Медведева, в настоящее время наблюдается очередной подъём уровня заболеваемости, который достиг исторического максимума.

Первая фаза пандемии, по его мнению, прошла с декабря 2019 по март 2020 года, когда многие страны слишком спокойно восприняли информацию о новом вирусе.

«С ... конца марта и ... до середины июня 2020 года пандемия вошла в следующую, «острую» фазу... Эпидемию переквалифицировали в пандемию», — пишет зампред Совбеза России.

Он уточнил, что в третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда оптимизировали «управленческий инструментарий».

«Четвёртый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», — добавил Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с «360» объяснил, как нерабочие дни помогут в борьбе с COVID-19.