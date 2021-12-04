В Чили подтвердили первый случай выявленного штамма COVID-19 «омикрон»

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В Минздраве чилийского региона Вальпараисо подтвердили первый случай инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.
В Чили подтвердили первый случай выявленного штамма COVID-19 «омикрон»
  • Reuters

«Проживающий в Чили гражданин Ганы — первый случай инфицирования штаммом «омикрон». Он был обнаружен после проведения ПЦР-теста в аэропорту по прибытии 25 ноября», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Отмечается, что у пассажира был на руках отрицательный результат теста на коронавирус, однако повторное исследование в аэропорту подтвердило факт инфицирования.

Прибывший был также вакцинирован двумя дозами препарата Pfizer.

В США ранее сообщили о выявлении штамма «омикрон» коронавирусной инфекции в десяти штатах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтверждённых случаев коронавируса в мире достигло 264 836 730. 

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