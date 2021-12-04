Штамм «омикрон» выявили в десяти американских штатах

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В США штамм «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в десяти штатах.
Штамм «омикрон» выявили в десяти американских штатах
  • AP
  • © Yuki Iwamura

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что данный штамм зафиксирован «более чем у дюжины пациентов».

По данным издания, «омикрон», в частности, был обнаружен в штатах Калифорния, Гавайи и Нью-Йорк.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя обнаружение первого случая нового штамма коронавируса «омикрон» в штате, заявил, что не считает необходимым вводить новый локдаун.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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