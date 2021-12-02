Власти Калифорнии не считают необходимым введение локдауна в штате

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя обнаружение первого случая нового штамма коронавируса «омикрон» в штате, заявил, что не считает необходимым вводить новый локдаун. Об этом сообщает местное издание Los Angeles Times.

«В настоящий момент я не вижу никаких признаков того, что локдаун будет в нашем ближайшем будущем», — сказал он, отметив, что всем гражданам следует продолжать прилагать совместные усилия для преодоления пандемии.

Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных мер помогут избежать жёстких шагов в этом направлении.

Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

Власти США заявили, что рассмотрят дополнительные ограничения на авиасообщение из-за «омикрона».

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