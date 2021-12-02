Власти Калифорнии не считают необходимым введение локдауна в штате
«В настоящий момент я не вижу никаких признаков того, что локдаун будет в нашем ближайшем будущем», — сказал он, отметив, что всем гражданам следует продолжать прилагать совместные усилия для преодоления пандемии.
Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных мер помогут избежать жёстких шагов в этом направлении.
Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».
Власти США заявили, что рассмотрят дополнительные ограничения на авиасообщение из-за «омикрона».