Россия призвала страны Запада отказаться от санкций против Белоруссии

В Москве призвали страны Запада отказаться от санкционного давления на Белоруссию и приступить к диалогу с властями республики по миграционному кризису.

«Призываем государства Запада отказаться от двойных стандартов и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Белоруссия», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными и пообещал дать им адекватный ответ.

В МИД России заявили об антигуманности новых санкций.