Россия призвала страны Запада отказаться от санкций против Белоруссии
- Reuters
«Призываем государства Запада отказаться от двойных стандартов и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Белоруссия», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными и пообещал дать им адекватный ответ.
В МИД России заявили об антигуманности новых санкций.