МИД Белоруссии назвал санкции Британии, США и Канады незаконными

МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными и пообещал дать им адекватный ответ.

«Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы», — говорится в заявлении белорусского МИД.

Отмечается, что санкциям будет дан адекватный ответ.

«Единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом — равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент», — добавили там.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страны Запада вместо диалога возводят железные занавесы.