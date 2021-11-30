Маас призвал НАТО использовать все возможности для начала диалога с Россией

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И. о. главы МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО использовать все возможности, чтобы вести диалог с Россией. Об этом он написал в Twitter.

«Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Если территориальная целостность Украины будет нарушена, то для России могут наступить серьёзные политические и экономические последствия», — сказал немецкий министр.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о жизненной важности диалога НАТО с Россией.

Замглавы МИД России Александр Грушко выразил мнение, что для восстановления нормального диалога должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении.

Как подчеркнул замминистра, Москве был послан сигнал о том, что нормальной дипломатической жизни у российского представительства при НАТО не будет.

По мнению Дмитрия Рогозина, который ранее являлся российским постпредом при НАТО, риторика «натовских бюрократов» в отношении России за последние годы сильно изменилась: альянс начал хамить и приучать других к агрессивному тону.

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