Рогозин назвал хамством риторику «натовских бюрократов» в отношении России

Риторика «натовских бюрократов» в отношении России за последние годы сильно изменилась, альянс начал хамить и приучать других к агрессивному тону, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который ранее являлся российским постпредом при НАТО.

«Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически. Когда я в 2008—2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — написал Рогозин в Telegram.

Как ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чтобы России «не захотелось напасть на какую-то из стран» альянса, членам блока нужно показать единство.