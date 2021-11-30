Столтенберг заявил о жизненной важности диалога НАТО с Россией
- AP
«Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией, и мы открыты к такому взаимодействию», — заявил Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что главы МИД НАТО обсудили «комбинированный подход» к отношениям с Россией.
По его словам, этот подход сочетает «сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.
По его словам, для этого «должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении».
Вместе с тем заместитель министра отметил, что Москве был послан сигнал о том, что нормальной дипломатической жизни у российского представительства при НАТО не будет.