Столтенберг заявил о жизненной важности диалога НАТО с Россией

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Министры иностранных дел стран НАТО выступили за сохранение жизненно важного диалога с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил о жизненной важности диалога НАТО с Россией
  • AP

«Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией, и мы открыты к такому взаимодействию», — заявил Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что главы МИД НАТО обсудили «комбинированный подход» к отношениям с Россией.

По его словам, этот подход сочетает «сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.

По его словам, для этого «должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении».

Вместе с тем заместитель министра отметил, что Москве был послан сигнал о том, что нормальной дипломатической жизни у российского представительства при НАТО не будет.

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