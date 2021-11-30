Лавров: Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия

Запад уже не первый год провоцирует Украину и ряд других государств на антироссийские действия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, ярчайшим примером тому является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

«Поскольку Западу прекрасно известно наше отношение к этим стараниям», — объяснил Лавров в ходе пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале ноября ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.

В конце октября заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.