Лавров: Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия
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По его словам, ярчайшим примером тому является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.
«Поскольку Западу прекрасно известно наше отношение к этим стараниям», — объяснил Лавров в ходе пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале ноября ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.
В конце октября заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.