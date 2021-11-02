Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций в отношении России
- © Офис Президента Украины
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.
В конце октября заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.
Ранее Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.