Замглавы офиса Зеленского призвал ЕС усилить антироссийские санкции

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.

«Жовква призвал ЕС применить механизм правозащитных санкций к представителям оккупационной администрации, причастным к системным нарушениям прав человека», — сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках начатой в августе «Крымской платформы» с целью консолидации международных усилий.

Жовква также проинформировал Гилмора об усилиях президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира в Донбассе.

Ранее Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.