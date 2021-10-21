Замглавы офиса Зеленского призвал ЕС усилить антироссийские санкции
- Reuters
«Жовква призвал ЕС применить механизм правозащитных санкций к представителям оккупационной администрации, причастным к системным нарушениям прав человека», — сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках начатой в августе «Крымской платформы» с целью консолидации международных усилий.
Жовква также проинформировал Гилмора об усилиях президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира в Донбассе.
Ранее Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.