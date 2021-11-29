Япония с 30 ноября закрывает въезд для иностранцев из-за распространения штамма «омикрон»
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«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», — цитирует РИА Новости Кисиду.
Как отмечается, данная мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме.
Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».
По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.