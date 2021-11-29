Япония с 30 ноября закрывает въезд для иностранцев из-за распространения штамма «омикрон»

С 30 ноября введённые ранее в Японии послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида.

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», — цитирует РИА Новости Кисиду.

Как отмечается, данная мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, источником возникновения нового штамма в России могут быть вернувшиеся из Египта граждане.