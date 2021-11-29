В Белом доме заявили, что ревакцинация даёт надёжную защиту от штамма COVID-19 «омикрон»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил американскому лидеру Джо Байдену, что ревакцинация даёт самую надёжную защиту от «омикрон» штамма коронавируса. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Существующие вакцины, скорее всего, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлого течения COVID-19», — цитирует пресс-служба заявление Фаучи.

Он также отметил, что для получения окончательной информации о степени серьёзности и иных характеристиках варианта коронавируса «омикрон» потребуется ещё приблизительно две недели.

Доктор подчеркнул, что бустерные прививки для вакцинированных граждан обеспечивают самую сильную доступную защиту от новой коронавирусной инфекции.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».