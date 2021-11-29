В ЮАР назвали наиболее уязвимую для штамма COVID-19 «омикрон» категорию людей
«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжёлой степени», — передаёт РИА Новости слова руководителя отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто в Йоханнесбурге Рудо Матива.
Уточняется, что порядка 65% поступающих граждан не были вакцинированы, большинство вакцинированы только первой прививкой.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».