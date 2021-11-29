В ЮАР назвали наиболее уязвимую для штамма COVID-19 «омикрон» категорию людей

Короткая ссылка
Врачи из Южно-Африканской Республики (ЮАР) заявили, что наиболее уязвимую категорию граждан для инфицирования вариантом коронавируса «омикрон» представляют молодые люди. Об этом информирует газета Times of Israel.

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжёлой степени», — передаёт РИА Новости слова руководителя отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто в Йоханнесбурге Рудо Матива.

Уточняется, что порядка 65% поступающих граждан не были вакцинированы, большинство вакцинированы только первой прививкой.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить