В ЮАР назвали наиболее уязвимую для штамма COVID-19 «омикрон» категорию людей

Врачи из Южно-Африканской Республики (ЮАР) заявили, что наиболее уязвимую категорию граждан для инфицирования вариантом коронавируса «омикрон» представляют молодые люди. Об этом информирует газета Times of Israel.

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжёлой степени», — передаёт РИА Новости слова руководителя отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто в Йоханнесбурге Рудо Матива.

Уточняется, что порядка 65% поступающих граждан не были вакцинированы, большинство вакцинированы только первой прививкой.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».