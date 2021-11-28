В Великобритании с 30 ноября вводят обязательный масочный режим

В Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» введут ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте. Об этом сообщили в британском Минздраве.

«Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» в Британии вступают в силу во вторник», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с 04:00 вторника, 30 ноября, маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте.

Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».