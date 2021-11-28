В ВОЗ заявили об отсутствии пока данных, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант «дельта», — цитирует ТАСС сообщение организации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».