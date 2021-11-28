В ВОЗ заявили об отсутствии пока данных, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других
- AP
«Пока не ясно, является ли «омикрон» более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант «дельта», — цитирует ТАСС сообщение организации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».