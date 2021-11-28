Глава ЕК заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон»

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Pfizer должна адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон»
  • AP

«В контракте (ЕС. — RT) с BioNTech — Pfizer есть статья, согласно которой, если новый штамм будет квалифицирован как опасный, BioNTech — Pfizer (должен быть. — RT) способен адаптировать свою вакцину в течение 100 дней», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

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