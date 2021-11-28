В Нидерландах выявили 13 случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»

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В Нидерландах выявили 13 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» у пассажиров, которые прибыли авиарейсом из ЮАР. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения страны (RIVM).
В Нидерландах выявили 13 случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»
  • AP

Отмечается, что из 624 пассажиров у 61 выявили заболевание коронавирусом.

«Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант «омикрон» был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в заявлении.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает у учёных серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

25 ноября стало известно, что медики выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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