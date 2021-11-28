В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм COVID-19 «омикрон» вызывает серьёзные опасения

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Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает у учёных серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм COVID-19 «омикрон» вызывает серьёзные опасения
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Вариант «омикрон», отнесённый Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что у ряда мутаций нового варианта «показана роль в уклонении от иммунного ответа».

«Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — добавили в «Векторе».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».

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