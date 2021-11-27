Генсек НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Генсек НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины
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Он отметил, что Североатлантический альянс «остаётся бдительным» и внимательно следит за ситуацией на границах Украины.

«Я призываю Россию к снижению напряжённости. В то же время мы остаёмся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряжённость», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу Welt.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Также он отметил, что Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

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