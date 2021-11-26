Столтенберг предупредил Россию о последствиях в случае применения силы против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в случае применения Россией силы против Украины будут иметь место последствия.

«(Мы) посылаем чёткий сигнал о том, что любое применение силы против Украины будет иметь для России последствия и цену», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Кроме того, в НАТО порекомендовали российской стороне снизить напряжённость и действовать прозрачно в ситуации с Украиной.

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что США на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге намерены обсудить шаги в отношении России из-за якобы необычной военной активности российской стороны вблизи Украины.