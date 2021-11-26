Алиев назвал доверительными отношения между Азербайджаном и Россией
- РИА Новости
«Россия для Азербайджана — это друг и стратегический партнёр», — приводит РИА Новости слова Алиева.
Он подчеркнул, что уровень доверительных взаимоотношений между двумя странами способствует тому, чтобы «находить развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам».
Ранее Путин заявил о важности стратегического партнёрства России и Армении.
26 ноября сообщалось, что трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились.
Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.
В свою очередь, Пашинян назвал завершившиеся переговоры позитивными, а Алиев отметил искренность состоявшейся беседы.