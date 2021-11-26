Пашинян назвал позитивной трёхстороннюю встречу в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Владимир Владимирович, позвольте ещё раз поблагодарить за приглашение и, конечно, за создание позитивной рабочей атмосферы. Я хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор», — сказал Пашинян по итогам встречи.
Он отметил, что стороны обсудили «фактически все вопросы повестки».
«Эта была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы», — добавил Пашинян.
Вместе с этим Алиев по итогам встречи назвал прошедший разговор в рамках переговоров искренним.
«Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой», — сказал он.
Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна в Сочи завершились.