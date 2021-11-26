Пашинян назвал позитивной трёхстороннюю встречу в Сочи

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Премьер Армении Никол Пашинян назвал позитивной трёхстороннюю встречу в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.
Пашинян назвал позитивной трёхстороннюю встречу в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Владимирович, позвольте ещё раз поблагодарить за приглашение и, конечно, за создание позитивной рабочей атмосферы. Я хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор», — сказал Пашинян по итогам встречи.

Он отметил, что стороны обсудили «фактически все вопросы повестки».

«Эта была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы», — добавил Пашинян.

Вместе с этим Алиев по итогам встречи назвал прошедший разговор в рамках переговоров искренним.

«Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна в Сочи завершились.

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