Путин назвал конструктивной встречу с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал конструктивной трёхстороннюю встречу по Карабаху.

«Мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что стороны договорились по ряду ключевых вопросов.

«Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — демаркации и делимитации границ между двумя государствами», — сказал глава российского государства.

Он выразил надежду, что это произойдёт как можно скорее, отметив, что никаких препятствий для создания этих механизмов нет.

Ранее переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.