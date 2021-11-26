Путин назвал конструктивной встречу с Пашиняном и Алиевым
- РИА Новости
«Мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — приводит его слова РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что стороны договорились по ряду ключевых вопросов.
«Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — демаркации и делимитации границ между двумя государствами», — сказал глава российского государства.
Он выразил надежду, что это произойдёт как можно скорее, отметив, что никаких препятствий для создания этих механизмов нет.
Ранее переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.