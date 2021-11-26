Путин заявил о важности стратегического партнёрства России и Армении
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«Отношения между Россией и Арменией носят стратегический характер, союзнический... Мы этим очень дорожим», — цитирует РИА Новости заявление Путина.
Он также добавил, что планирует поддерживать данный уровень контактов двух стран.
Путин выразил надежду на повышение уровня товарооборота между Россией и Арменией.
«Надеюсь, будет достигнут не только допандемийный уровень (товарооборота. — RT), но и мы пойдём дальше», — заключил глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву статуэтки в виде оливковых ветвей.