Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

Президент России Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву статуэтки в виде оливковых ветвей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — сказал Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.

Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.

В свою очередь, Пашинян назвал завершившиеся переговоры позитивными, а Алиев отметил искренность состоявшейся беседы.