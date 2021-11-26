Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

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Президент России Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву статуэтки в виде оливковых ветвей.
Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — сказал Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.

Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.

В свою очередь, Пашинян назвал завершившиеся переговоры позитивными, а Алиев отметил искренность состоявшейся беседы.

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