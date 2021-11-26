Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — сказал Путин.
Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.
Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.
В свою очередь, Пашинян назвал завершившиеся переговоры позитивными, а Алиев отметил искренность состоявшейся беседы.