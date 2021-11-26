В Дании рекомендовали применение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет

Власти Дании рекомендовали вакцинировать от коронавируса препаратом компании Pfizer детей в возрасте 5—11 лет. Об этом информирует Датское радио со ссылкой на заместителя директора Национального совета здравоохранения страны Хелен Пробст.

«Детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса», — приводит радио заявление Пробст.

Отмечается, что в исследовании после вакцинации у 3 тыс. детей не было отмечено серьёзных побочных эффектов.

«Мы не ожидаем, что дети в возрасте от пяти до 11 лет будут отличаться от остального населения по профилю побочных эффектов», — отметил директор Датского агентства по лекарственным средствам Ларс Бо Нильсен.

Это означает, что в рамках исследования в «крайне редких случаях» у детей наблюдались боль в месте укола, повышение температуры и общий дискомфорт после вакцинации.

«Нам нужно больше иммунитета среди детей», — резюмировала Пробст.

Данная рекомендация появилась после того, как европейский регулятор одобрил использование вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет,

Ранее в Канаде одобрили применение вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет. В Израиле с 23 ноября начинается кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.