В Канаде одобрили применение вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет

Канадский Минздрав разрешил применение антикоронавирусной вакцины компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5—11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Сегодня Минздрав Канады разрешил использование вакцины Comirnaty от COVID-19 (компаний. — RT) Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет», — сказано на официальном сайте правительства.

Отмечается, что данный препарат стал первой вакциной от коронавируса, разрешённой в стране к использованию в соответствующей возрастной группе.

Ранее в Вене началась массовая вакцинация от COVID-19 детей в возрасте 5—11 лет.