В Вене началась массовая вакцинация от COVID-19 детей в возрасте 5—11 лет

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Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что в городе начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет.
В Вене началась массовая вакцинация от COVID-19 детей в возрасте 5—11 лет
  • AP

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«С сегодняшнего дня Вена начинает вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Вакцинация этой возрастной группы ранее была доступна только у получивших разрешение врачей частной практики и в ограниченном объёме», — написал он.

По его словам, вакцинация этой возрастной группы не противоречит австрийским законам в области здравоохранения.

Ранее Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

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