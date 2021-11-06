Коста-Рика ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

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Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Коста-Рика ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с марта 2021 года в стране прививки против COVID-19 стали частью официальной схемы базовой вакцинации населения. В данный список входят также прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека.

Также ведомство указывает, что, согласно данным на 2 ноября, 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты хотя бы одной дозой вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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