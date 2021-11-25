В ЕС одобрили использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет

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Европейский регулятор одобрил использование вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, следует из заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
В ЕС одобрили использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет
  • Reuters

«Преимущества использования препарата среди детей 5—11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжёлой форме», — говорится в тексте пресс-релиза регулятора ЕС.

Отмечается, что доза для детей в возрастной категории 5—11 лет будет ниже, чем для граждан в возрасте от 12 лет, — 10 мкг вместо 30 мкг.

Ранее канадский Минздрав разрешил применение антикоронавирусной вакцины компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 5—11 лет.

До этого массовая вакцинация от COVID-19 детей в возрасте 5—11 лет началась в Вене.

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