В Израиле 23 ноября начнётся вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет

В Израиле с 23 ноября начинается кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. В страну доставлены большие объёмы детской вакцины, заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

«В последние дни в преддверии кампании по вакцинации (детей 5—11 лет. — RT), которая начнётся во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объёмах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По словам премьера, детская вакцина Pfizer «адаптирована именно для детей».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.