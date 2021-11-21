В Израиле 23 ноября начнётся вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет
- Reuters
«В последние дни в преддверии кампании по вакцинации (детей 5—11 лет. — RT), которая начнётся во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объёмах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — сказал он, его слова приводит ТАСС.
По словам премьера, детская вакцина Pfizer «адаптирована именно для детей».
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.