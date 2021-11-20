Мурашко обсудил с израильской делегацией вопрос восстановления поездок между странами

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.

Как сообщили в министерстве, Мурашко в ходе встречи поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 между двумя странами.

«Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Российский министр отметил, что вопросы подтверждения вакцинации и ревакцинации от коронавируса в России «реализованы в полной мере».

Ранее стало известно, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V», смогут въехать на территорию Израиля с 1 декабря 2021 года при условии соблюдения ряда мер.